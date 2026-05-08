Saracena Swim Cup 2026 a Brolo, aperte le iscrizioni alle gare

Si svolgerà domenica 21 giugno a Brolo, nel Messinese, la terza edizione della Saracena Swim Cup, manifestazione dedicata al nuoto in acque libere inserita come seconda prova del Grand Prix Sicilia Openwater 2026. L’evento prevede due competizioni in programma nella stessa giornata: il 3° Trofeo Saracena, sulla distanza di 5 chilometri, e la seconda edizione del Miglio dei Lancia.

La prima gara prenderà il via alle ore 10 con un percorso triangolare di un solo giro tra Brolo e Gliaca di Piraino. Partenza e arrivo saranno collocati sul litorale di Brolo, nell’area antistante il lido Triskele. Nel pomeriggio, alle 15, si disputerà invece il Miglio dei Lancia, articolato su un tracciato di 1.852 metri.

Le competizioni sono aperte ad atleti italiani delle categorie agonistiche e master tesserati FIN per il nuoto di fondo, ad atleti FINP, oltre che a partecipanti stranieri affiliati a federazioni riconosciute dalla LEN o dalla FINA. Prevista anche la partecipazione di master stranieri non tesserati, purché in possesso della certificazione medica agonistica richiesta dalla normativa italiana. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 giugno 2026.

L’organizzazione è curata dalle associazioni sportive dilettantistiche Sciacquazza e Ulysse Nuoto Messina, con il patrocinio dei Comuni di Brolo e Piraino. La direzione tecnica è affidata a Cristina Scotto, specialista del nuoto di gran fondo e organizzatrice di eventi sportivi in mare, affiancata nello staff da Fabrizio Mandanici. Partner della comunicazione è SaleStudio.

La manifestazione sarà preceduta, sabato 20 giugno, dalla terza edizione della Rockaround, nuotata non competitiva aperta al pubblico tra la spiaggia e lo Scoglio di Brolo. Per informazioni: iscrizioni@saracenaswimcup.it; info@siciliaopenwater.com.

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