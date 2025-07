RO Racing schiera venti equipaggi nel primo weekend d’agosto

Nel primo fine settimana di agosto la scuderia RO Racing schiera una ventina di equipaggi su più fronti: Campionato italiano supersalita, Coppa rally di ottava zona, Campionato italiano slalom e Trofeo d’Italia slalom. Al centro dell’attenzione sono il Rally del Matese, valido per la Coppa rally di ottava zona, e la Rieti Terminillo, tappa storica delle corse in salita.

In provincia di Caserta, alla dodicesima edizione del Rally del Matese e alla decima del Medio Volturno, Carmine Tribuzio con il navigatore Mattia Cipriani su Citroen C3 R5 e Riccardo Di Iuorio con Gino Abatecola su Skoda Fabia RS puntano al successo. “Conosciamo il tracciato nei dettagli e vogliamo concretizzare in risultati”, riferiscono dai rispettivi team. Nella stessa gara, con la Peugeot 106 di classe A5, si prepara a insidiare i leader Albino Ferdinandi e Raffaele Mennone un altro equipaggio del sodalizio.

Alla Rieti Terminillo, valida per il Campionato italiano supersalita, sono tre le Ferrari in gara: Lucio Peruggini sulla 488 Challenge Evo GT SUPERCUP, affiancato da Giovanni del Prete con la 296 Challenge Evo e Alessandro Gabrielli con un’altra 488 Challenge Evo. “Cerchiamo conferme nei nostri rispettivi gruppi”, dichiarano i piloti. In categoria Racing Start si presentano Andrea Currenti con la Peugeot 106 RS1.6 PLUS e Davide Gabrielli con la Seat Leon Cupra St 2000 RS2.0 TB.

Nel Lazio, allo Slalom di Santopadre valido per il Campionato italiano slalom, competono Giuseppe Catalano con la Chevy coupé – Yamaha E2 Silhouette LC e Saverio Miglionico su Radical Sr4 1600. In Sicilia, allo Slalom Altofonte Rebuttone del Trofeo d’Italia slalom girone sud, Giuseppe Giametta si presenta con la Gloria Suzuki B5 per tentare il bis.

