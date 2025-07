“Frozen – Cuore di ghiaccio” a Messina 2 agosto al Giardino Corallo

Sabato 2 agosto alle 21 nel Giardino Corallo di Messina andrà in scena il musical “Frozen – Cuore di ghiaccio”, rinnovato nella drammaturgia, nel cast e nelle musiche dalla Compagnia dei Balocchi di Sasà Neri, per la produzione Taomai Management. La regia è firmata da Neri, che ha inserito un nuovo personaggio modellato sulle impressioni emerse durante l’audizione della giovane interprete. Altre due canzoni e un’ulteriore voce solista arricchiscono la colonna sonora, ispirata ai film Disney e a classici letterari.

Il cast principale vede Giulia Tringali, già corista di Claudio Baglioni, nei panni di Elsa, e Giulia De Domenico in quelli di Anna, affiancate da Simone Siclari (Hans), Riccardo Ingegneri (Kristoff/Re) e Rodolfo Cutrì (Sven). Completano l’ensemble Viviana Romano (Mama), Sofia De Domenico (Anna bambina), Marta Vita (Regina Iduna), Sam Ruggeri (Vescovo), Elisa Di Vincenzo e Giorgia Ragno (Cameriere), oltre a Serena Famiani, Aurora Micali e Chiara Leone.

Tornano in scena Davide Colnaghi (Re Agnarr) e Ninetta Napoli (Duca di Weselton), mentre debuttano il giovane Francesco Barbaro, 10 anni, nel ruolo di Olaf, e la ventenne Giorgia Bommarito, nei panni di Black Lion – Malinconia, a cui sono affidati due brani dal secondo film e un monologo tratto da “Il giardino del profeta” di Kahlil Gibran.

Dietro le quinte, Andrea Bernava Morante e Antonio Ramires coordinano la produzione, con Giulio Decembrini alla direzione musicale e corale, Manuela Migliore e Maria Elisabetta Ruffa alle coreografie, Giovanni Bombaci per grafica 3D ed effetti scenici, Messina Audio Service di Privitera per luci e fonica, Elsa e Damocle La Spada per scene e grafica, Archimede Spettacoli per i costumi e Giusi Ruggeri come amministratrice.

