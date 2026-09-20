Tre scosse di terremoto tra Capizzi, Cesarò ed Eolie in meno di 24 ore

Tre terremoti sono stati rilevati nel territorio della provincia di Messina nell’arco di meno di 24 ore, con epicentri localizzati tra l’area dei Nebrodi e le Isole Eolie. Gli eventi, registrati dall’Ingv, hanno avuto magnitududo e profondità differenti.

La prima scossa è stata rilevata sabato 19 settembre alle 7.26, con epicentro a quattro chilometri a ovest di Capizzi. Il terremoto ha avuto una magnitudo ML 2.4 e una profondità di 32 chilometri. L’epicentro è stato individuato alle coordinate 37.8370 di latitudine e 14.4393 di longitudine dalla Sala Sismica Ingv di Roma.

In serata è stato registrato l’evento di maggiore intensità. Alle 22.55 una scossa di magnitudo ML 4.0 ha interessato la zona delle Isole Eolie. Il sisma, localizzato alle coordinate 38.6715 di latitudine e 14.9070 di longitudine, ha avuto origine a una profondità di 284 chilometri. Anche questo evento è stato individuato dalla Sala Sismica Ingv di Roma.

Il terzo terremoto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Alle 3.59 del 20 settembre l’Ingv ha rilevato una scossa di magnitudo ML 2.2 con epicentro otto chilometri a sud di Cesarò, a 22 chilometri di profondità. Le coordinate indicate sono 37.7720 di latitudine e 14.7040 di longitudine, con localizzazione effettuata dalla Sala Operativa Ingv-OE di Catania.

I tre eventi hanno quindi interessato aree distinte: due scosse nell’entroterra nebroideo, tra Capizzi e Cesarò, e una nell’arcipelago eoliano.

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