Miss Italia 2026, Gioiosa Marea e Alì Terme in corsa per l’Academy

Sono due le concorrenti della provincia di Messina ancora in corsa per l’accesso all’Academy di Miss Italia 2026. Si tratta di Benedetta Pulejo, 19 anni, di Alì Terme e Lucilla Ruffo Matricardi, 26 anni, di Gioiosa Marea, entrambe inserite nella rappresentanza siciliana impegnata nelle prefinali nazionali a Roma.

La selezione si è svolta al Palazzo dello Spettacolo, dove oltre 200 aspiranti provenienti dalle venti regioni italiane hanno affrontato tre giornate di prove e colloqui. Le concorrenti siciliane giunte a questa fase sono nove. Ruffo Matricardi ha conquistato le fasce di Miss Framesi Sicilia e Chef Siciliana, mentre a Pulejo è stato assegnato il titolo di Miss Isola del Sole.

Inizialmente le messinesi qualificate erano tre, ma Arianna Di Bartolo, di Patti, titolare della fascia Miss Barocco Siciliano, ha rinunciato alle prefinali nazionali.

Della squadra siciliana fanno parte anche Elvira Gennaro, Sofia Pecorino, Kimberly Martini, Ginevra Lo Sciuto, Vanessa Ferrara, Morena Platania e Carola Teniglia. È invece già ammessa all’Academy Maria Vittoria Ciulla, 20 anni, palermitana e Miss Sicilia 2026, qualificata direttamente grazie alla vittoria del titolo regionale.

Dalle prefinali saranno selezionate 20 concorrenti, che si aggiungeranno alle 20 miss regionali già ammesse, formando il gruppo delle 40 partecipanti all’Academy. I nomi saranno resi noti oggi, venerdì 4 settembre, alle 11.30, durante una conferenza stampa nella sala Tevere del Palazzo della Giunta regionale del Lazio. La finale nazionale è prevista lunedì 21 settembre al Castello di Santa Severa, in provincia di Roma. – Photo di Mimmo D’Arrigo.

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