Sequestrati 11 chili di fuochi d’artificio a Palermo

I Carabinieri della Stazione di Palermo Olivuzza hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo un giovane di 22 anni, originario di Palermo, precedentemente noto alle autorità, per il reato di “detenzione illegale di materiale esplosivo”. In un’operazione congiunta tra i Carabinieri, il Nucleo Cinofili e gli Artificieri Antisabotaggio, è stata condotta una perquisizione in una residenza appartenente all’indagato, durante la quale sono stati scoperti oltre 11 chili di materiale esplosivo.

L’impiego del cane addestrato per la rilevazione di esplosivi, noto come “Vera”, ha giocato un ruolo fondamentale nella scoperta di oltre 1500 dispositivi pirotecnici e numerosi accessori. Il materiale confiscato è stato successivamente consegnato a un’azienda specializzata per la successiva disattivazione e smaltimento.

© Riproduzione riservata.