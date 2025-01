Arresti a Messina, quattro persone accusate di truffa agli anziani

Il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani si conferma una problematica diffusa, nonostante una crescente consapevolezza grazie alle campagne informative dei Carabinieri. Nella provincia di Messina, numerosi tentativi di raggiro sono stati sventati grazie alla prudenza delle potenziali vittime, che hanno riconosciuto i segnali del raggiro e denunciato immediatamente i fatti al numero di emergenza 112.

I truffatori, spesso fingendosi avvocati o appartenenti alle Forze di Polizia, utilizzano pretesti credibili per ingannare le vittime, come simulare la detenzione di un familiare o un incidente stradale. Nella zona tra Taormina e Giardini Naxos, si sono verificati otto tentativi in soli due giorni, durante i quali gli anziani, avvisati da incontri informativi, hanno saputo riconoscere il raggiro. Alcuni malintenzionati si sono persino presentati presso le abitazioni delle vittime, ma l’intervento di parenti o vicini ha spesso sventato i loro piani.

Le iniziative dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, in collaborazione con la CISL, continueranno con incontri informativi, tra cui quello programmato per il 12 febbraio presso la chiesa del Carmine a Messina. Questi appuntamenti offrono strumenti concreti, come opuscoli e consigli pratici, per aiutare gli anziani a evitare truffe.

Parallelamente, l’Arma ha rafforzato le campagne mediatiche, come quella del 2024 che ha visto il coinvolgimento dell’attore Lino Banfi. Il suo video, diffuso a livello nazionale, ha contribuito a educare le famiglie e sensibilizzare le vittime potenziali.

Sul fronte repressivo, i Carabinieri hanno ottenuto importanti risultati nelle ultime settimane, arrestando quattro persone. Due uomini originari della Campania sono stati fermati a Santa Teresa di Riva il 21 dicembre, mentre un uomo e una donna della provincia di Catania sono stati arrestati il 10 gennaio per una truffa avvenuta a Mistretta nel maggio 2024.

