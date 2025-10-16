Al via la Targa Florio Classica 2025 da Palermo

Con le verifiche sportive al Marina Yachting di Palermo prende ufficialmente avvio la Targa Florio Classica 2025, tappa del Campionato Italiano Grandi Eventi che si svolgerà tra Palermo, la provincia di Trapani e le Madonie. La cerimonia di partenza, inizialmente prevista per giovedì 16 ottobre alle 18.00 in Piazza Verdi, è stata sostituita da una passerella sobria delle oltre 230 vetture iscritte, tra auto storiche, Gran Turismo e modelli Ferrari del “Tribute to Targa Florio”. Automobile Club d’Italia e Automobile Club Palermo hanno scelto di adottare un tono di rispetto in seguito alla morte di Paolo Taormina, ventunenne palermitano ucciso nei giorni scorsi davanti al proprio locale nel centro cittadino. In segno di cordoglio, le auto del Campionato esporranno un adesivo con la scritta “Ciao Paolo”.

Dopo la sfilata di apertura, gli equipaggi rientreranno al Marina Yachting per la partenza ufficiale della prima tappa, venerdì 17 ottobre alle 8.30, denominata “Sulle strade delle Saline nel Trapanese”. Sabato 18 si correrà la seconda tappa, “Circuito delle Madonie”, mentre domenica 19 si concluderà la manifestazione con il “Trofeo Morreale” e la cerimonia di premiazione finale.

Alla vigilia della partenza, il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell’Università di Palermo ha ospitato un convegno intitolato “Il valore culturale della Targa Florio”, dedicato al ruolo storico e identitario della corsa. Contestualmente, è stata inaugurata una mostra fotografica di Piergiorgio Ferreri sulle ultime tre edizioni mondiali della competizione, promossa dalla Commissione Cultura dell’A.C. Palermo, presieduta da Salvo Requirez. Nel corso del pomeriggio è stato inoltre premiato Armando De Chiara, giovane di Partinico, secondo classificato nel programma ACI Ready2Go 2024 riservato ai neopatentati.

