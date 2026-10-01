Picciolo lascia ATM, incarico temporaneo a Chiara Sterrantino
Cambio al vertice della direzione generale di ATM S.p.A. Pietro Picciolo ha rassegnato le dimissioni dall’incarico per proseguire a tempo pieno la propria attività all’interno di Patrimonio Messina Spa.
La decisione determina un avvicendamento temporaneo nella gestione dell’azienda di trasporto pubblico messinese. ATM S.p.A., attraverso una nota, ha ringraziato Picciolo per l’attività svolta nel corso dei mesi in cui ha ricoperto il ruolo di direttore generale.
Per assicurare continuità all’attività gestionale e amministrativa della società, le funzioni di direttore generale saranno assunte temporaneamente dalla presidente di ATM, Chiara Sterrantino.
Il passaggio avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto della società e dovrà essere formalizzato attraverso l’Assemblea dei soci. Sterrantino affiancherà quindi alle funzioni di presidente quelle connesse alla direzione generale, in attesa delle successive determinazioni riguardanti l’assetto organizzativo dell’azienda.
Le dimissioni di Picciolo sono legate alla scelta di concentrare a tempo pieno il proprio impegno professionale su Patrimonio Messina Spa. ATM proseguirà nel frattempo la propria attività con l’assetto temporaneo previsto dalle disposizioni statutarie, dopo il completamento del necessario iter formale da parte dell’Assemblea dei soci.
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