Giornata del rene, screening gratuiti al Rettorato di Messina

In occasione della Giornata mondiale del rene, l’Azienda ospedaliero universitaria G. Martino di Messina promuove una giornata di prevenzione con controlli gratuiti aperti alla cittadinanza. L’iniziativa, organizzata dall’Unità operativa complessa di Nefrologia e Dialisi, si svolgerà domani, 12 marzo, nel cortile del Rettorato dell’Università di Messina, dove dalle 9 alle 17 medici e operatori sanitari saranno a disposizione per eseguire visite ed esami di screening.

L’attività sarà coordinata dal reparto guidato dal professor Domenico Santoro e coinvolgerà studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo. I controlli previsti comprendono esame delle urine, rilevazione della pressione arteriosa, verifica del peso corporeo e valutazione del profilo lipidico. Si tratta di accertamenti di base finalizzati a individuare precocemente eventuali segnali riconducibili a patologie renali.

Tra le iniziative previste per l’edizione 2026 figura anche la partecipazione di alcuni calciatori dell’ACR Messina, chiamati a svolgere il ruolo di testimonial dell’iniziativa. La società sportiva ha inoltre deciso di sottoporre tutti gli atleti ai protocolli di screening predisposti per la campagna di prevenzione.

Le attività di sensibilizzazione proseguiranno domenica 15 marzo allo stadio San Filippo. Prima dell’incontro calcistico, personale sanitario del reparto di Nefrologia sarà presente per effettuare ulteriori controlli gratuiti. In occasione della partita, il club giallorosso ha messo a disposizione mille biglietti destinati ai dipendenti interessati ad assistere all’evento sportivo.

L’iniziativa è promossa con la collaborazione dell’Università di Messina, dell’AOU G. Martino e della Croce Rossa. L’accesso allo screening è libero, senza necessità di prenotazione. Durante la giornata verranno distribuiti materiali informativi e sarà proposto un questionario relativo a familiarità e possibili sintomi associati a malattie renali. In alcuni casi sarà possibile eseguire anche ecografie ai reni e alle vie urinarie grazie alla presenza di una stazione ecografica all’interno dello stand.

La campagna nazionale si svolge sotto lo slogan “Salute Renale per tutti. Vicini alle persone. Attenti al pianeta” ed è promossa dalla Fondazione Italiana del Rene e dalla Società Italiana di Nefrologia, con il coinvolgimento dei principali centri specialistici del Paese in attività di prevenzione e informazione.

