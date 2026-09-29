Tindari, il Festival Lirico chiude la stagione con il flamenco

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2026 chiuderà la propria stagione venerdì 2 ottobre al Teatro Greco di Tindari, nel territorio di Patti. Alle 21 è in programma “Passione Flamenco – Il rito della luce”, spettacolo affidato al Corpo di Ballo Flamenco di Madrid.

L’appuntamento conclude un’edizione che ha interessato diversi teatri antichi della Sicilia, con una programmazione promossa dal Coro Lirico Siciliano e articolata tra melodramma, musica d’autore, colonne sonore e altre espressioni artistiche. Per il gran finale, il festival propone uno spettacolo dedicato alla danza spagnola, inserito nella cornice del sito archeologico affacciato sul Tirreno.

La produzione, diretta artisticamente da Isabel Ponce, ripercorrerà alcune delle principali forme della tradizione flamenca e del folklore iberico. Sul palco si esibiranno i bailaores Alejandro Molinero, Alberto Ortiz, Carla Martinez e Arancha Hoyos, impegnati in un repertorio che comprende bulerías, sevillanas e farruca.

La componente musicale sarà affidata alla chitarra di Jorge Castellanos e alle percussioni di Adam Fernández. Ad accompagnare i danzatori saranno inoltre le voci dei cantaores Emilio Silva e Angel Lopez de Toro.

La serata di Tindari rappresenterà anche la tappa conclusiva del tour autunnale del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, che nel corso della stagione ha affiancato alla tradizione operistica produzioni dedicate a differenti linguaggi musicali e performativi, utilizzando come scenario alcuni dei principali siti archeologici siciliani.

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