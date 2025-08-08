Corpo Forestale in Sicilia, 369 assunzioni tra il 2025 e il 2026

Il governo regionale ha dato il via libera all’assunzione di 255 agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana nel 2025, tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso bandito nel 2021 e finanziato con le risorse del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027. Ulteriori 114 idonei saranno immessi in servizio nel 2026, per un totale di 369 unità nel biennio.

Già nei prossimi mesi l’organico sarà incrementato con l’ingresso dei 46 vincitori iniziali del concorso e con 208 nuovi reclutamenti: 20 unità in comando e 188 derivanti dallo scorrimento della graduatoria. È prevista inoltre l’integrazione di una singola unità in esecuzione di una sentenza del tribunale di Termini Imerese, a seguito di contenzioso.

«Oggi – afferma l’assessore al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino – viene compiuto quel passo avanti atteso da tempo nella riforma e nella riorganizzazione del settore, un punto di svolta nella soluzione delle criticità derivanti dalla carenza di personale. Abbiamo puntato a velocizzare le assunzioni attraverso lo scorrimento della graduatoria dell’ultimo concorso, facendo leva su una recente norma nazionale. Otteniamo così un notevole risparmio di tempo e di risorse per la pubblica amministrazione e andiamo incontro alle legittime aspettative di tanti giovani siciliani risultati idonei». Savarino aggiunge che il personale, «in divisa e selezionato con corso-concorso», sarà avviato alla visita medica e «adeguatamente preparato» per le attività di prevenzione, tutela ambientale, difesa del territorio e valorizzazione del patrimonio boschivo.

L’avvio delle procedure è subordinato all’approvazione del rendiconto della Regione. Lo scorrimento della graduatoria del concorso 2021 è reso possibile da una norma nazionale contenuta nel decreto-legge del 14 marzo 2025, applicabile all’amministrazione regionale.

