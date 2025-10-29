Blitz della Finanza: sequestrati oltre 6.600 capi falsi a Catania

La Guardia di Finanza di Catania ha condotto un’operazione volta a contrastare la vendita online di merce contraffatta, anche attraverso i social network. L’attività ha portato al sequestro di oltre 6.600 articoli tra capi di abbigliamento, calzature, orologi e accessori riportanti marchi di note case di moda.

L’indagine, sviluppata dal II Gruppo Catania, è nata da un’attività info-investigativa condotta in autonomia, a seguito di monitoraggi delle principali piattaforme social. Gli accertamenti hanno consentito di individuare un cittadino catanese che pubblicizzava e vendeva capi falsificati ai propri followers, offrendo promozioni periodiche e prezzi vantaggiosi.

Grazie alle informazioni raccolte dalle banche dati in uso al Corpo e agli appostamenti sul territorio, i militari hanno localizzato un locale utilizzato come deposito e punto vendita, situato nella zona Zia Lisa/Villaggio Sant’Agata. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 6.671 articoli contraffatti, tra cui prodotti recanti i marchi Rolex, Nike, Gucci, Dior, Versace, Christian Louboutin, Chanel, Burberry, Fendi, Balenciaga, Lacoste ed Emporio Armani.

L’uomo è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi», «vendita di prodotti industriali con segni mendaci» e «ricettazione». È stato inoltre contestato il reato di furto aggravato per un allaccio abusivo alla rete elettrica.

