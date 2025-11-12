De Luca (M5S) critica Schifani per l’assenza alla relazione Antimafia

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, Antonio De Luca, ha espresso una dura critica nei confronti del presidente della Regione, Renato Schifani, per la sua mancata partecipazione alla presentazione della relazione annuale della Commissione Antimafia.

De Luca ha definito l’assenza «gravissima», sostenendo che «non è certo giustificabile con i soliti impegni istituzionali». Secondo il deputato, l’incontro era stato «programmato da tempo» e avrebbe potuto essere eventualmente posticipato. Ha aggiunto che la decisione del presidente di non partecipare sarebbe riconducibile «alla vergogna per il momento politico attuale, in cui il suo governo è coinvolto nelle notizie provenienti dalla Procura della Repubblica».

Proseguendo nella sua dichiarazione, De Luca ha sottolineato come «Schifani non abbia avuto il coraggio di affrontare il Parlamento durante la crisi generata da un partito con cui aveva stretto un solido patto elettorale», ma che, a suo avviso, «non avrebbe dovuto accogliere nella maggioranza per ragioni etiche». Il capogruppo pentastellato ha poi annunciato che il Movimento 5 Stelle «attende il presidente in Aula», affermando che «non potrà sempre giustificarsi con impegni istituzionali improcrastinabili».

Concludendo, De Luca ha dichiarato che «la legislatura non è ancora terminata, a meno che Schifani non scelga di dimettersi», scelta che, ha precisato, «noi e gran parte dei siciliani gli consigliamo fortemente».

👁 Articolo letto 235 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.