Borgetto in lutto per la scomparsa di “Bettina” Mandarò

Una donna di 58 anni, Benedetta Mandarò, è deceduta a Borgetto, nel Palermitano, a seguito di una caduta avvenuta in via Romitello. La vittima, dipendente dell’Azienda sanitaria provinciale e conosciuta in paese con il nome di “Bettina”, è stata soccorsa dal personale del 118, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta improvvisamente, finendo in un canale di scolo e riportando un grave trauma cranico.

I sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione senza successo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale e il magistrato di turno, che ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Non si esclude l’ipotesi di un malore come possibile causa della caduta. Gli accertamenti sono tuttora in corso.

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Borgetto, dove la donna era molto conosciuta e stimata. Numerosi i messaggi di cordoglio diffusi sui social e dalle istituzioni locali. Il sindaco Roberto Davì ha espresso il dolore della cittadinanza dichiarando: “Ci uniamo al dolore della famiglia Mandarò per la tragica scomparsa di Benedetta, da tutti conosciuta come Bettina. Era una persona di profonda fede, affabile, gentile e stimata da tutti. La sua scomparsa addolora l’intera comunità”.

Tanti anche i ricordi personali di amici e colleghi, che la descrivono come “una donna sempre disponibile e sorridente”.

👁 Articolo letto 287 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.