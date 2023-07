Trapani Birgi: record di passeggeri a giugno, in crescita del 47%

L’aeroporto di Trapani registra un aumento significativo del traffico passeggeri nel mese di giugno 2023, con un record di 141.000 passeggeri e 1.040 voli. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si nota un aumento del 47% nel numero di passeggeri e del 18% nei movimenti.

L’aeroporto di Trapani Birgi ha registrato un significativo aumento del traffico passeggeri nel mese di giugno 2023, stabilendo un nuovo record con 141.000 passeggeri e 1.040 voli. I dati, diffusi da Airgest, la società di gestione dello scalo, indicano un incremento del 47% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in termini di passeggeri e del 18% nei movimenti. Nel mese di maggio, il numero di passeggeri era già stato il più alto dell’anno, con circa 134.000 transiti registrati. Nel complesso, nel primo semestre del 2023, il totale dei passeggeri transitati è stato di 533.641, superando di gran lunga il periodo corrispondente del 2022 con una percentuale di crescita del 47%. In confronto all’anno simbolo pre-pandemia, il 2019, si registra addirittura una crescita del 162%.

Il traffico internazionale rappresenta il 35% di tutto il traffico commerciale e questa percentuale rimane invariata. Le rotte programmate per la stagione estiva 2023 sono già in pieno svolgimento, con voli operati principalmente dalla compagnia aerea Ryanair e Raf-Avia da e per Forlì e da Dat per la tratta verso Pantelleria. È previsto un aumento delle frequenze a breve.

Le destinazioni presentano un fattore di riempimento molto elevato, con una percentuale di occupazione che supera il 90% per molte rotte nazionali, come Bologna e Bergamo (91%), Treviso (89%), Pisa e la nuova rotta Malpensa (88%), e per le destinazioni internazionali come Baden-Baden (93%), Riga (92%), Katowice (90%) e Francoforte Hahn (87%). Salvatore Ombra, presidente di Airgest, commenta i risultati positivi e l’ascesa dell’aeroporto di Trapani.

Sottolinea che l’aeroporto è stato certificato come il miglior performer tra gli scali con un traffico passeggeri compreso tra 1 e 5 milioni secondo Airports Council International. Con i numeri di giugno, il totale dei passeggeri nel primo semestre dell’anno raggiunge quota 533.641. Ombra esprime fiducia nel raggiungimento del traguardo del milione di passeggeri e si impegna a rendere Airgest una partecipata virtuosa della Regione Siciliana. Sottolinea l’importanza di costruire il futuro dell’aeroporto passo dopo passo e di presentare presto conti in attivo nella rendicontazione semestrale.

