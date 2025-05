Sicilia Under 19 batte la Lombardia 8-1 e vola in finale

La Rappresentativa Sicilia Under 19 ha ottenuto un netto successo contro la Lombardia, conquistando il pass per la finale del Torneo delle Regioni di futsal. L’incontro, disputato al “PalaFlaminio” di Rimini, ha visto i siciliani prevalere con un perentorio 8-1. Un risultato che permetterà loro di affrontare la Puglia in finale, dopo che i pugliesi hanno superato il Lazio. Quella di quest’anno rappresenta la 11ª semifinale raggiunta dalla Sicilia dal 2003, mentre la Lombardia non partecipava a una semifinale dal 2013, anno in cui conquistarono il loro ultimo titolo.

La partita ha visto il predominio assoluto degli isolani, che fin dai primi minuti hanno imposto il loro gioco. Il primo tempo si è concluso con il vantaggio di 2-0, grazie alle reti di Grammatica (Palermo 89) e Toscano (PGS Vigore San Cataldo). Nonostante i tentativi di reazione da parte della Lombardia, la difesa siciliana ha fatto buona guardia, evitando rischi significativi.

Nel secondo tempo, la Sicilia ha continuato a dominare, chiudendo definitivamente la partita con altre sei reti. A segno sono andati Brancato (Città di Canicattì), Saine (Città di Leonforte), che ha realizzato una tripletta, e il portiere Cassarino (Futsal Ferla), che ha segnato direttamente dalla propria area. La Lombardia ha accorciato le distanze con una rete di Barossi, ma non è riuscita a impensierire più di tanto i siciliani. Da segnalare anche un rigore parato da Ciccia (Polisportiva Nicosia) su Martinelli. Ora la Sicilia è pronta a lottare per il suo ottavo titolo nazionale.

Tabellino – semifinale

Sicilia: Ciccia, Incontro, Terzo, Nicolosi, Macaluso, Occhipinti, Grammatica, Catanzaro, Saine, Brancato, Toscano, Casarino. All. Sciortino.

Lombardia: Guida M., Barossi, Bedendo, Bruno, Carminati, Guida T., Martinelli, Mouhassine, Rochdi, Russo, Soverchia, Romero. All. Curnis.

Arbitro 1 Caggiano di Reggio Emilia

Arbitro 2 Alberto di Imola

Crono: Elezi di Ravenna

Reti: Grammatica, Toscano, Brancato, Saine, Cassarino, Saine, Barossi, Incontro, Saine.

