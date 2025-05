Convenzione nuovo porto a Santo Stefano, investimento di 100 milioni

A Santo Stefano di Camastra è stata firmata ieri la convenzione per la progettazione, realizzazione e gestione del nuovo porto turistico, un’opera che verrà realizzata tramite project financing con un investimento di oltre 100 milioni di euro. L’evento si è svolto presso Palazzo Trabia, alla presenza di esponenti del governo regionale, tra cui il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega, e rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dell’impresa concessionaria Costruzioni Bruno Teodoro spa.

Il progetto prevede la costruzione di un porto in una posizione strategica, baricentrica tra Palermo e Messina, distante solo 30 miglia dalle Isole Eolie. La nuova infrastruttura sarà facilmente raggiungibile grazie al collegamento diretto con l’autostrada A20 Palermo-Messina e a un sottopasso pedonale che collegherà la stazione ferroviaria al porto, consentendo un rapido accesso ai mezzi pubblici.

Germanà ha sottolineato l’importanza del progetto per il territorio, definendo il porto turistico come un’opera attesa da anni che contribuirà allo sviluppo economico e turistico dell’area. La posizione strategica, a soli 130 km dall’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, garantisce un’ulteriore connessione per i turisti, che potranno raggiungere facilmente il porto senza l’utilizzo di mezzi privati. Il progetto si inserisce nell’ambito delle politiche di sostenibilità promosse dal governo regionale.

👁 Articolo letto 240 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.