Il progetto cinematografico “Madri Coraggio” avviato al Verona Trento

Ha preso ufficialmente il via all’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento – Majorana” di Messina il progetto cinematografico “Madri Coraggio”, un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Dopo una fase preparatoria, l’iniziativa è entrata nel vivo con un incontro inaugurale tenutosi nell’Aula magna dell’istituto.

A guidare il progetto è la dirigente scolastica Simonetta Di Prima, con il supporto del responsabile scientifico Angelo Campolo, attore, regista e pedagogo teatrale. Collaborano i docenti Fabio Sciva e Stefano Bottari, mentre partner principale dell’iniziativa è DAF Project, diretta da Giuseppe Ministeri.

L’obiettivo di “Madri Coraggio” è approfondire il linguaggio cinematografico attraverso un percorso educativo che esplora il ruolo delle donne nel cinema e nella società. Gli studenti saranno coinvolti nella visione di film, incontri con esperti del settore e nella produzione di una docuserie a episodi. Il progetto si sviluppa in tre fasi: la prima, “Madri Coraggio Lab”, prevede incontri settimanali per introdurre gli studenti al linguaggio cinematografico, con particolare attenzione alla rappresentazione femminile.

La seconda, “Madri Coraggio Visioni”, consiste in proiezioni cinematografiche al Multisala Apollo di Messina, arricchite da dibattiti con attori, registi e scenografi su temi legati all’inclusione e alle pari opportunità. La terza, “Madri Coraggio Produzione”, prevede un laboratorio pratico in cui gli studenti, affiancati da tutor professionisti, lavoreranno alla realizzazione di una docuserie, dalla scrittura alla promozione.

“Con questo progetto invitiamo i ragazzi a guardare al cinema non solo come intrattenimento, ma come strumento per esplorare la complessità del nostro presente e scoprire storie che meritano di essere raccontate”, ha dichiarato Angelo Campolo.

La dirigente Simonetta Di Prima ha espresso soddisfazione per l’avvio dell’iniziativa, sottolineando come il progetto miri a sviluppare competenze artistiche e tecniche negli studenti, stimolando la loro creatività e il lavoro di squadra. “Il cinema è un potente strumento educativo che sviluppa abilità pratiche, ma promuove anche il pensiero critico e l’espressione personale”, ha affermato, evidenziando il valore interdisciplinare dell’iniziativa nel favorire un ambiente di apprendimento innovativo e stimolante.

