CISL FP Messina, rinnovato il direttivo all’ospedale Papardo

Rinnovati gli organismi direttivi della CISL Funzione Pubblica Messina presso l’Azienda Ospedaliera Papardo. Nel corso di un incontro dedicato al rinnovo delle cariche, è stata ufficializzata la composizione del nuovo direttivo aziendale, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza delle diverse professionalità presenti all’interno della struttura sanitaria.

Il Segretario Generale della CISL FP Messina, Giovanna Bicchieri, ha sottolineato il valore del rinnovamento organizzativo evidenziando come “la squadra continua a crescere e si arricchisce di nuove risorse e nuove figure professionali rappresentative di ogni profilo professionale presente all’interno dell’azienda”. L’iniziativa si inserisce nel percorso di consolidamento dell’attività sindacale all’interno dell’ospedale, con una maggiore attenzione alla rappresentanza delle varie categorie del personale.

Nel corso della stessa giornata è stato inoltre designato il coordinatore per le professioni sanitarie. L’incarico è stato affidato a Giancarlo Messina, infermiere recentemente stabilizzato presso l’Azienda Ospedaliera Papardo, chiamato a svolgere un ruolo di raccordo per il comparto sanitario.

Al nuovo direttivo, alla segreteria aziendale e alla rappresentanza sindacale unitaria sono stati rivolti auguri di buon lavoro per le attività future.

La nuova composizione del direttivo comprende Gianfranco Lucà, Paola Ruta, Fabia Fiamingo, Carmelo Petrolo, Franco Calorenni, Graziella Mondello, Mariaclara Nostro, Rosy De Francesco, Margherita De Caro, Giancarlo Messina, Daniele Miceli, Vincenzo Andaloro e Agata Tomasello.

Il rinnovo delle cariche segna un passaggio organizzativo volto al rafforzamento delle attività sindacali e alla rappresentanza delle diverse figure professionali operanti nell’azienda ospedaliera messinese.

