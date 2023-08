La Finanza sequestra oltre 4 chili di cocaina a Lampedusa

Operazione antidroga a Lampedusa: arrestato cittadino lampedusano con quasi 4,5 kg di cocaina.

Operazione antidroga a Lampedusa: arrestato un cittadino lampedusano di 52 anni con quasi 4,5 kg di cocaina e 5900 euro in contanti. L’uomo è stato tratto in arresto e posto in custodia cautelare in carcere.

Nei giorni scorsi, la Tenenza della Guardia di Finanza di Lampedusa ha condotto un’operazione volta a contrastare il traffico e lo spaccio di stupefacenti, risultando nell’arresto di un cittadino lampedusano di 52 anni. Durante la perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno scoperto due panetti da un chilogrammo ciascuno di cocaina, ulteriori 67 grammi di sostanza stupefacente pronta per essere confezionata, due bilancini di precisione e 5900 euro in banconote nascosti in luoghi insoliti, tra cui un barattolo di patatine.

Successivamente, l’esame di un telefono cellulare sequestrato ha portato alla scoperta di una fotografia con caratteristica vegetazione dell’isola. Grazie alla conoscenza del territorio, i militari hanno localizzato un punto esatto dove sono stati ritrovati altri due panetti di cocaina, occultati in un cespuglio, per un peso totale di circa 2,4 kg.

L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990 (T.U. sostanze stupefacenti). Su richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il presunto “spacciatore”.

© Riproduzione riservata.