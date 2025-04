Sequestrati oltre due milioni di articoli in plastica con etichette ingannevoli

Nei giorni scorsi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, insieme ai Funzionari dell’Ufficio delle Dogane della stessa città, ha effettuato un sequestro di merce in un’operazione di controllo delle importazioni. Durante le consuete verifiche, sono stati trovati 2.447.520 articoli in plastica, tra cui bicchieri e piatti monouso provenienti dalla Turchia. I prodotti, sottoposti a un’ispezione doganale, presentavano etichette ingannevoli che riportavano informazioni errate sulla quantità effettiva di pezzi nelle confezioni.

In particolare, i controlli hanno rivelato che le confezioni riportavano il numero di pezzi in modo impreciso, inducendo in errore i consumatori che, acquistando i prodotti, si sarebbero aspettati una quantità maggiore di articoli rispetto a quella effettivamente presente. Di fronte a questo tentativo di frode ai danni del consumatore, i Finanzieri, in collaborazione con i funzionari doganali, hanno proceduto al sequestro della merce, avviando la segnalazione dell’importatore all’Autorità Giudiziaria. Quest’ultima ha convalidato il sequestro.

Le operazioni sono state condotte nell’ambito delle iniziative previste dal protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, finalizzate al rafforzamento dei controlli sul traffico di merci e alla prevenzione dei traffici illeciti nell’Unione Europea.

