Furto in abitazione a Patti, arrestato un pregiudicato 39enne

A Patti un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Patti, con l’accusa di furto in abitazione in concorso. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì scorso durante un servizio di pronto intervento, attivato a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 NUE, relativa a un furto in un’abitazione privata. Al momento del reato, l’immobile era disabitato.

La tempestiva segnalazione del proprietario ha permesso ai Carabinieri di intervenire immediatamente sul posto. Grazie alla loro conoscenza approfondita del territorio, i militari sono riusciti a individuare due persone che si erano appena allontanate dall’abitazione, portando con sé oggetti di vario tipo e effetti personali, per un valore stimato di circa 1.000 euro. Alla vista delle forze dell’ordine, i due soggetti si sono dati alla fuga, sfruttando il vantaggio acquisito. Tuttavia, i Carabinieri sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi, il 39enne, recuperando parte della refurtiva e raccogliendo elementi di prova rilevanti a suo carico.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, diretto dal dottor Angelo Vittorio Cavallo, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida della misura cautelare. La refurtiva recuperata è stata sequestrata, in attesa di essere restituita al legittimo proprietario. Nel frattempo, proseguono le indagini per identificare il secondo soggetto coinvolto, ritenuto complice del 39enne arrestato.

