Luca Abete porta il tour motivazionale all’Università di Messina

Luca Abete torna a Messina con il suo tour motivazionale #NonCiFermaNessuno. L’incontro si terrà il prossimo mercoledì 7 maggio, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina, in Piazza Pugliatti, 1. Saranno presenti oltre 250 studenti universitari, insieme alla Rettrice Giovanna Spatari, che parteciperà all’evento. Durante l’incontro, verrà conferito il Premio #NonCiFermaNessuno a una storia di resilienza universitaria particolarmente significativa.

Questo tour, che da oltre undici anni accompagna i giovani in un percorso di ascolto e condivisione, si distingue per il suo approccio innovativo alla comunicazione. Il progetto, infatti, pone al centro le voci degli studenti, protagonisti di un talk autentico, dove raccontano le proprie esperienze di vita, fatte di sfide, difficoltà e coraggio. Un’opportunità per confrontarsi, emozionarsi e crescere insieme.

Il tema di quest’edizione, “Nessunə è solə”, affronta il tema della solitudine delle nuove generazioni, invitando a riflettere sulla necessità di avvicinarsi gli uni agli altri. Luca Abete ha dichiarato: “La nostra missione è accorciare distanze e riscoprirsi più vicini, figli magari della stessa paura”. L’evento si configura come un’importante occasione di crescita collettiva e di diffusione di valori positivi tra i giovani.

Ecco le prossime tappe del tour 2025 #NonCiFermaNessuno:

9 ottobre – Roma Università Sapienza – Facoltà di Economia

5 novembre – Catanzaro Università Magna Graecia

19 novembre – Cagliari Università degli Studi di Cagliari

5 dicembre – Milano Università degli Studi di Milano-Bicocca

