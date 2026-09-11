Aggredisce la nonna per i soldi della droga, arrestato 25enne

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dopo l’ennesimo episodio che avrebbe coinvolto la nonna di 75 anni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il giovane avrebbe ripetutamente chiesto denaro all’anziana per acquistare sostanze stupefacenti, arrivando nell’ultima circostanza ad aggredirla fisicamente.

A chiedere aiuto è stata la stessa donna, che ha contattato il numero unico di emergenza segnalando quanto stava accadendo. Gli operatori della Sala Operativa hanno mantenuto il contatto telefonico con la 75enne, rassicurandola fino all’arrivo nell’abitazione di una pattuglia della squadra volanti.

Una volta sul posto, gli agenti hanno verificato le condizioni della donna e raccolto la sua testimonianza. La vittima ha riferito che il nipote si sarebbe presentato abitualmente nella sua abitazione per ottenere somme di denaro destinate, secondo il suo racconto, all’acquisto di droga.

Nell’ultimo episodio, il 25enne avrebbe prima avuto un litigio con i genitori, residenti nello stesso stabile, per poi raggiungere l’appartamento della nonna. Di fronte al rifiuto della donna di consegnargli il denaro richiesto, l’avrebbe minacciata e successivamente picchiata. L’anziana è riuscita a recuperare il telefono e a chiedere l’intervento della Polizia.

Gli agenti hanno rintracciato il giovane nei pressi dell’abitazione e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Informato dell’accaduto, il PM di turno presso il Tribunale di Catania ha disposto il trasferimento del 25enne in carcere, in attesa dell’udienza davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.

👁 Articolo letto 336 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.