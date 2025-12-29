Taormina, pacemaker senza fili impiantato in una bimba di 10 anni

Presso il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina è stato eseguito l’impianto di un pacemaker senza fili su una paziente di 10 anni, intervento che rientra in un numero estremamente limitato di casi documentati a livello internazionale. La procedura ha previsto l’utilizzo di un dispositivo leadless, in grado di regolare l’attività cardiaca senza l’impiego di elettrocateteri, soluzione indicata in presenza di specifiche cardiopatie congenite.

La paziente, del peso di 24 chilogrammi, era affetta da una grave malformazione cardiaca con coinvolgimento della valvola tricuspide. In età neonatale era già stata sottoposta a intervento chirurgico e all’impianto di un pacemaker epicardico, i cui elettrodi avevano progressivamente perso efficacia con la crescita. Nei sistemi tradizionali, infatti, i fili di stimolazione attraversano la valvola tricuspide e possono determinare un ulteriore deterioramento in caso di alterazioni anatomiche preesistenti.

Il nuovo dispositivo, con peso inferiore a due grammi e lunghezza di circa 25 millimetri, è stato introdotto attraverso una vena del collo e fissato al muscolo dell’apice del ventricolo destro. L’attivazione è avvenuta immediatamente, consentendo la normalizzazione del ritmo cardiaco senza interferenze sulla funzione valvolare. Questa modalità di stimolazione, già consolidata nella popolazione adulta, viene considerata una prospettiva rilevante anche in ambito pediatrico.

L’intervento è stato eseguito dall’équipe composta dai dottori Paolo Guccione, Rosario Foti, Antonio Parlavecchio e Carlo Cardi, in collaborazione con il dottor Antonino Nicosia, direttore della Cardiologia dell’Ospedale di Ragusa. L’assistenza anestesiologica è stata garantita dai dottori Enrico Iannace e Marco Cutini.

