Monte Erice, pilota indagato: verifiche sulla Peugeot 308 TCR

Proseguono gli accertamenti sull’incidente avvenuto durante la cronoscalata Monte Erice, costato la vita a Giuseppe Bisconti e Karol Greco, 18 e 20 anni, entrambi di Belmonte Mezzagno. La Procura di Trapani ha aperto un’inchiesta e disposto una serie di verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il pilota nisseno Marco Nicoletti, rimasto ferito in maniera non grave, è indagato per omicidio stradale ed è risultato negativo al test tossicologico. Secondo quanto emerso, nel registro degli indagati figurerebbero anche altre persone. L’iscrizione costituisce un atto nell’ambito degli accertamenti e non implica responsabilità.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Enrico Zinoni e delegate alla Polizia stradale, riguardano anche la Peugeot 308 TCR condotta da Nicoletti. Tra le ipotesi sottoposte a verifica figura un possibile guasto all’impianto frenante. I periti dovranno esaminare velocità, traiettoria, condizioni meccaniche del mezzo, protezioni del percorso e distanze di sicurezza.

Secondo una prima ricostruzione, domenica alle 11.37 la vettura avrebbe divelto una barriera e, dopo avere incontrato una roccia, sarebbe stata proiettata per circa 60 metri. Avrebbe quindi urtato un albero, travolto i due spettatori e il commissario di percorso Mario Marchese, per poi precipitare nell’area sottostante. Marchese, inizialmente ricoverato al Sant’Antonio Abate di Trapani, è stato trasferito a Palermo per un grave trauma toracico. Lievi escoriazioni per il pilota Calogero Lombardo.

La Procura ha inoltre disposto l’autopsia sulle vittime. L’organizzazione sostiene che le persone coinvolte si trovassero nelle aree previste dal piano di sicurezza.

A Belmonte Mezzagno il sindaco Maurizio Milone ha annullato le manifestazioni della festa patronale del Santissimo Crocifisso, mentre Erice ha proclamato il lutto cittadino.

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