Aggressione al Pronto Soccorso del Policlinico, arrestata donna 56enne

Tensione al Pronto Soccorso del Policlinico di Messina, dove una donna di 56 anni, di origine straniera e già conosciuta alle Forze dell’Ordine, è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Messina Sud per aver aggredito un’infermiera in servizio. L’incidente è avvenuto dopo che la donna, probabilmente infastidita dalla lunga attesa per un controllo, ha manifestato l’intenzione di lasciare la struttura. Durante questa fase, avrebbe colpito fisicamente l’infermiera, provocandole delle lesioni, prontamente curate sul posto dal personale sanitario.

L’episodio è stato segnalato ai Carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro tramite una chiamata al numero d’emergenza 112. Giunti sul posto, i militari hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione, riuscendo a bloccarla e a portarla in caserma. Una volta completate le verifiche, è stato disposto il suo arresto, in base alle disposizioni dell’articolo 583-quater del Codice Penale, che tutela il personale sanitario da aggressioni durante lo svolgimento delle sue funzioni. Tale normativa prevede pene severe per chi provoca lesioni a operatori sanitari o socio-sanitari.

L’arresto è stato eseguito per garantire la protezione degli operatori sanitari e il corretto svolgimento del servizio pubblico, elementi sottolineati dalle autorità nel corso dell’intervento.

