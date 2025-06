Gioiosa Gustosa, l’appuntamento enogastronomico estivo siciliano

Gioiosa Marea si prepara ad accogliere la dodicesima edizione di Gioiosa Gustosa, evento enogastronomico che si svolgerà dal 25 al 27 luglio 2025. La manifestazione trasformerà il centro storico in un villaggio gastronomico animato da oltre cinquanta espositori, tra agricoltori, artigiani e operatori del settore Slow Food, provenienti principalmente dal territorio dei Nebrodi e dalla Sicilia nord-orientale.

Il programma prevede la presenza di diverse postazioni dedicate alla cucina tradizionale, allo street food e a specialità come pane, mieli, confetture, dolci tipici messinesi e siciliani, insaccati, vini, birre artigianali, pesce azzurro, oltre a proposte bio e gluten-free. Gli stand saranno ospitati in casette di legno dislocate tra piazze, vie principali e spazi del centro storico, incorniciati dal paesaggio marino.

A completare l’offerta, eventi collaterali come show cooking, musica dal vivo, intrattenimento e convegni sul rapporto tra cibo e territorio. Sarà disponibile un servizio di bus navetta serale per facilitare gli spostamenti dai villaggi turistici limitrofi.

L’iniziativa mira a favorire la promozione dei prodotti locali e delle eccellenze del territorio, offrendo agli espositori una piattaforma di visibilità e un’opportunità di networking con istituzioni, associazioni come Slow Food, CNA Sicilia e Pro Loco, oltre che con un pubblico locale e turistico, stimato in oltre ventimila visitatori nel 2024.

Gli interessati a partecipare possono prenotare uno spazio espositivo contattando l’organizzazione all’indirizzo email gioiosagustosa@gmail.com. Le casette in legno, particolarmente indicate per valorizzare i marchi, sono disponibili in numero limitato.

L’evento si terrà tutte le sere dalle 19:00 alle 24:00, tra le vie e le piazze del centro di Gioiosa Marea, offrendo un’esperienza enogastronomica completa nel cuore della stagione estiva siciliana.

