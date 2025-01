Depuratore Gioiosa Marea e Piraino, procedura riaperta per i lavori

Il Tar di Catania ha autorizzato la ripresa dell’iter per l’assegnazione dei lavori di adeguamento del depuratore consortile di Zappardino, infrastruttura cruciale al servizio dei Comuni di Gioiosa Marea e Piraino. La decisione del tribunale amministrativo è stata determinata dalla riabilitazione di un’impresa precedentemente esclusa dalla gara, che aveva presentato ricorso contro il provvedimento.

L’appalto, gestito da Invitalia come Centrale di Committenza per conto del Commissario straordinario unico per la depurazione, vede la partecipazione di 16 raggruppamenti o imprese singole. Il valore complessivo dei lavori è fissato a 7 milioni 474 mila euro, finanziato in parte attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027.

I sindaci di Gioiosa Marea e Piraino, Giusi La Galia e Salvatore Cipriano, hanno sottolineato l’importanza del progetto, dichiarando: “Continuiamo a monitorare la procedura di gara e ad interloquire costantemente con la struttura commissariale coordinata dal Commissario Unico alla Depurazione, Fabio Fatuzzo. Siamo pienamente consapevoli che si tratta di un impianto strategico per il nostro territorio, con un impatto decisivo per l’ambiente e per l’economia turistica”.

L’intervento sul depuratore di Zappardino rappresenta un’opportunità per migliorare significativamente la gestione delle acque reflue e tutelare l’ambiente, in linea con le esigenze di sviluppo sostenibile dei due Comuni interessati. La procedura di gara aperta proseguirà con la valutazione delle offerte presentate. – Immagine di repertorio.

