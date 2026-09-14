Palermo, corsa clandestina e aggressione alla Polizia: 8 agenti feriti

Una gara clandestina tra motociclisti è sfociata in momenti di forte tensione nel quartiere Falsomiele, alla periferia sud di Palermo. Il bilancio è di otto poliziotti feriti e due volanti gravemente danneggiate.

L’intervento è iniziato quando gli agenti hanno intimato l’alt a tre motociclisti. Uno di loro ha proseguito la fuga, mentre un 27enne e un 52enne sono stati fermati nei pressi di un casolare, dove sarebbero stati rinvenuti hashish, cocaina, denaro e una pistola scacciacani. I due devono rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Durante le operazioni, circa un centinaio di persone si sarebbero radunate nella zona di largo dei Pinguini, ostacolando l’attività della Polizia. Gli agenti e le volanti sono stati accerchiati e colpiti con pietre e altri oggetti. Sul posto sono intervenute ulteriori pattuglie, il reparto mobile e i Carabinieri. Quattro poliziotti hanno ricevuto una prognosi di sette giorni, altri quattro di cinque.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha definito l’accaduto «un fatto gravissimo», esprimendo pieno sostegno agli agenti e chiedendo che i responsabili vengano rapidamente individuati.

Condanna anche dal sindaco Roberto Lagalla, secondo il quale «chi indossa una divisa deve poter svolgere il proprio lavoro senza diventare bersaglio di intimidazioni e violenza».

Sulla vicenda sono intervenuti anche Uil Polizia, Siulp, Sap e Coisp, oltre a esponenti di M5S, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, ha parlato di «un attacco allo Stato e alle istituzioni democratiche», chiedendo l’accertamento delle responsabilità.

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