Capo d’Orlando, scontro tra due scooter sulla Consolare Antica

Un incidente stradale che ha coinvolto due scooter si è verificato ieri mattina, intorno alle 8.30, lungo la via Consolare Antica a Capo d’Orlando. Quattro giovani del luogo sono rimasti coinvolti nello scontro e sono stati successivamente accompagnati in ospedale per gli accertamenti del caso.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, all’origine dell’incidente potrebbe esserci stata la manovra di un’automobile che si sarebbe immessa sulla Consolare Antica provenendo da una strada di accesso a un complesso residenziale. Il veicolo avrebbe tagliato la traiettoria dei due scooter che stavano transitando lungo l’arteria.

Il conducente di uno Zip nero, diretto verso Messina, nel tentativo di evitare la collisione con l’auto avrebbe effettuato una brusca sterzata, finendo per scontrarsi frontalmente con un Honda Sh bianco sul quale viaggiavano due persone.

Il conducente dell’Sh ha riportato un’escoriazione a un ginocchio e un piccolo taglio alla spalla. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e tre ambulanze del 118. I quattro giovani sono stati trasportati all’ospedale di Sant’Agata Militello per essere sottoposti agli accertamenti sanitari.

La Polizia locale ha eseguito i rilievi necessari alla ricostruzione dell’accaduto e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso. Sono state inoltre avviate le ricerche dell’automobile. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la conducente si sarebbe fermata per pochi istanti dopo l’incidente, per poi allontanarsi.

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