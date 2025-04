Schifani sollecita interventi per il pronto soccorso di Barcellona

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha sollecitato l’assessorato regionale alla Sanità a intraprendere azioni necessarie per risolvere l’emergenza sanitaria legata alla chiusura prolungata del pronto soccorso dell’ospedale “Cutroni Zodda”. Schifani ha sottolineato come la situazione stia causando disagi significativi alla cittadinanza, che al momento è priva di un punto di riferimento per le emergenze sanitarie. Questo stato di incertezze sta comportando un sovraccarico per le strutture ospedaliere vicine e pone seri rischi in relazione ai tempi di risposta e alla gestione delle emergenze.

La presa di posizione del presidente è stata sollecitata da una lettera aperta inviata allo stesso Schifani dal deputato Tommaso Calderone. Nella sua missiva, Calderone ha denunciato la persistente criticità del presidio ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto, mettendo in evidenza come, nonostante la rete ospedaliera regionale preveda esplicitamente il funzionamento del pronto soccorso, non vi siano indicazioni concrete sulla risoluzione della situazione. Secondo Calderone, l’assenza di un piano d’azione chiaro sta mettendo a rischio la salute dei cittadini, con gravi conseguenze per l’intera rete sanitaria provinciale.

La Regione si trova ora di fronte alla necessità di intervenire tempestivamente per garantire il ritorno alla normalità nel servizio di emergenza, fondamentale per la sicurezza della comunità locale.

© 2025 Riproduzione Riservata

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁