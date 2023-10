L’Arte incontra la Solidarietà: “Nega Project” a Cefalù

Il Comune di Cefalù, in collaborazione con l’Associazione “Nega Project” E.T.S., presentano la mostra “NEGA 1 PHOTO 1000 PORTRAITS”, ospitata presso l’Ottagono Santa Caterina, situato in Piazza Duomo a Cefalù. Questa esibizione mette in mostra 80 quadri provenienti da diverse parti del globo, insieme a 50 fotografie che ritraggono Nega e i suoi familiari. L’inaugurazione è prevista per la Domenica 5 Novembre 2023. Alle ore 17:30 avrà luogo la presentazione del progetto nella Sala delle Capriate, all’interno del Municipio di Cefalù, seguita dal vernissage alle ore 18:30 presso l’Ottagono Santa Caterina.

Durante l’inaugurazione saranno presenti diverse personalità: il Sindaco Prof. Daniele Tumminello, l’Assessore alla Cultura Prof. Antonio Franco, il fotografo Nino Bartuccio, l’avvocato Domenico Raffaele Addamo e il critico d’arte Francesco Mazza. La mostra rimarrà aperta al pubblico ogni giorno, inclusi i festivi, fino al 26 Novembre 2023, con orari di visita dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00. L’accesso è gratuito.

Il “Nega Project” nasce dall’obiettivo di raccolta fondi per supportare alcune delle aree più bisognose del pianeta. La genesi del progetto risale allo scatto significativo del fotografo Antonino Bartuccio, che ritrae una giovane Nega in un villaggio di pescatori in Brasile.

Questa fotografia ha segnato un punto di svolta nella professione di Bartuccio, definendo la sua identità di fotografo e divenendo il suo principale strumento di lavoro. Il ritratto di Nega, pubblicato su diversi siti di fotografia una decade fa, ha ottenuto un notevole riconoscimento, ispirando numerosi artisti internazionali a creare opere raffiguranti la giovane con occhi affascinanti.

L’obiettivo del “Nega Project” è di unire gli artisti che hanno ritratto Nega in un progetto di solidarietà. Le iniziative legate al progetto mirano a raccogliere fondi per sostenere le comunità meno avvantaggiate come quella di Nega in Brasile.

Il progetto è appena iniziato,

puoi dare anche tu il tuo sostegno

con una Donazione sul conto corrente:

Nega Project Ente del Terzo Settore

Iban: IT17 I 05034 82291 000000001558

Swift: BAPPIT21P63

