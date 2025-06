Saracena Swim Cup 2025: gare di 5 km e miglio marino a Brolo

Domenica 29 giugno Brolo accoglierà la seconda edizione della Saracena Swim Cup, prima tappa del Grand Prix Sicilia Openwater 2025. Al mattino prenderà il via il Trofeo Saracena, competizione di cinque chilometri con partenza alle ore 10 sulla costa brolese, proseguimento fino a Gliaca di Piraino e doppio passaggio attorno alla Torre delle Ciavole, per fare ritorno in spiaggia. Nel pomeriggio, alle 15, è in programma il Miglio dei Lancia, percorso triangolare di 1 852 metri che si snoda tra la battigia e lo Scoglio di Brolo.

L’organizzazione, promossa dalle ASD Sciacquazza, Stilelibero e Ulysse Nuoto Messina con il patrocinio dei Comuni di Brolo e Piraino, ha registrato 83 iscritti per la prova da 5 km e 154 partecipanti per il miglio marino. La direzione tecnica è curata da Cristina Scotto, veterana delle traversate e delle gare in acque libere, supportata da MVST Matteo Vilardo Studio per la comunicazione visiva e da Chiara Speziale per la logistica e il coordinamento.

Presenzierà la campionessa Rachele Bruni, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e vincitrice di tredici titoli europei in acque libere, detentrice della Coppa del Mondo FINA 10 km e del record italiano cadette dei 5 000 m stabilito nel 2008.

Il comitato organizzatore ha sottolineato: «Lo sport può e deve essere anche strumento di sostegno alla comunità», destinando il 5 % delle quote di iscrizione all’associazione Il Bucaneve, che ospita famiglie presso il Policlinico di Messina. Sabato 28 giugno si svolgerà la Rockaround, nuotata non competitiva tra il Lido Blue Beach e lo Scoglio di Brolo.

