Caso Cuffaro: Riesame e Cassazione, i possibili scenari processuali

L’indagine per corruzione che coinvolge Totò Cuffaro entra in una fase caratterizzata da un confronto giudiziario serrato davanti al Tribunale del Riesame. Ieri mattina è stato discusso il ricorso presentato dalla difesa dell’ex presidente della Regione contro la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per il 2 febbraio è fissata l’udienza sull’appello della Procura della Repubblica.

Gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano hanno chiesto la revoca dei domiciliari disposti dal giudice per le indagini preliminari nell’ambito dell’inchiesta sul concorso per la stabilizzazione degli operatori socio-sanitari all’ospedale Villa Sofia, ritenuto “pilotato”. Secondo l’accusa, dalle intercettazioni effettuate nell’abitazione di Cuffaro emergerebbe la consegna delle tracce concorsuali a una candidata. La difesa contesta la ricostruzione della Procura, che inserisce l’episodio in un presunto patto corruttivo più ampio, comprendente anche la nomina di Roberto Colletti alla guida dell’ospedale.

I legali sostengono che l’interesse di Colletti fosse legato esclusivamente alla conferma all’ospedale Civico e che la successiva nomina a Villa Sofia rappresentasse, per lui, un passaggio di minore rilievo. Lo stesso Colletti ha presentato ricorso contro i domiciliari tramite l’avvocato Giuseppe Di Stefano. Nei giorni scorsi il Riesame ha invece accolto l’istanza di Antonio Iacono, direttore del Trauma center e presidente della commissione esaminatrice, revocandogli la misura cautelare.

Nel ricorso di Cuffaro viene inoltre contestata la qualificazione del traffico di influenze in relazione all’appalto dell’Asp di Siracusa, anche per la presunta inutilizzabilità di intercettazioni disposte in procedimenti diversi. La Procura, nell’udienza di ieri, ha scelto di non depositare gli atti dell’appello già fissato per febbraio, quando chiederà nuovamente i domiciliari per Cuffaro e altri indagati anche per le vicende legate all’Asp di Siracusa, al Consorzio di Bonifica della Sicilia occidentale e all’ipotesi associativa definita “sistema Cuffaro”. Il Riesame dovrà decidere entro le festività se accogliere o meno il ricorso della difesa.

