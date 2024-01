Bimba di 6 anni trasportata d’urgenza dall’ospedale di Messina a Genova

Una bambina di sei anni in condizioni critiche è stata trasportata d’urgenza dall’ospedale universitario di Messina all’ospedale Gaslini di Genova il venerdì 5 gennaio 2024. Questa delicata missione è stata affidata all’Aeronautica Militare, che ha impiegato un velivolo Falcon 50 appartenente al 31° Stormo di Ciampino. L’aereo è decollato da Ciampino, ha fatto tappa a Catania per imbarcare la piccola paziente, sua madre e il personale medico, per poi dirigersi verso Genova, atterrando all’aeroporto Cristoforo Colombo.

Da lì, un’ambulanza ha garantito il trasporto immediato in ospedale. Il volo d’urgenza, classificato come “Ipv-imminente pericolo di vita,” è stato attivato su richiesta della prefettura di Messina presso la sala operativa dell’Aeronautica Militare.

