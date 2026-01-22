Scompare Aldo Morgante, storico direttore del Teatro Al Massimo

La scomparsa di Aldo Morgante ha suscitato numerose reazioni nel mondo istituzionale e culturale siciliano. Tra queste, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso il proprio cordoglio sottolineando il ruolo centrale svolto da Morgante nella vita artistica dell’Isola. «La Sicilia perde oggi un grande protagonista della cultura e dello spettacolo. Aldo Morgante ha lasciato un segno indelebile nella vita artistica del capoluogo e dell’intera regione», ha dichiarato il governatore, ricordando le principali tappe del suo percorso professionale.

Nel messaggio, Schifani ha richiamato in particolare l’esperienza del Palermo Pop, che contribuì a portare nel capoluogo siciliano artisti di rilievo internazionale, e l’opera di rilancio del Teatro Al Massimo di Palermo. «Sotto la sua direzione è diventato un presidio culturale», ha aggiunto, rivolgendo infine un pensiero alla famiglia e sottolineando come il contributo di Morgante «non sarà dimenticato».

Aldo Morgante è morto il 22 gennaio 2026 all’età di 85 anni. Figura storica del panorama teatrale e dello spettacolo siciliano, è stato a lungo direttore artistico del Teatro Al Massimo, ruolo che ha ricoperto per diversi decenni. Nel corso di oltre quarant’anni di attività, ha contribuito in modo continuativo alla programmazione culturale di Palermo e della regione, curando spettacoli teatrali, concerti ed eventi di varia natura.

Riconosciuto per l’attenzione rivolta alla valorizzazione delle professionalità locali, Morgante ha favorito la crescita di attori, tecnici e maestranze siciliane, mantenendo una gestione improntata all’autonomia e alla continuità delle iniziative culturali. La notizia della sua morte ha determinato un diffuso sentimento di cordoglio, condiviso da esponenti delle istituzioni e del mondo dello spettacolo, tra cui il sindaco di Palermo.

