Vittoria decisiva del Messina contro la Juventus Next Gen 2-1

Il Messina ha concluso la stagione regolare del campionato di Serie C con una vittoria per 2-1 sulla Juventus Next Gen, conquistando così l’accesso ai playout contro il Foggia. La partita, disputata allo stadio “Franco Scoglio”, ha visto i giallorossi imporsi grazie alle reti di Tordini e Luciani, segnate nel primo tempo.

Il match si è aperto con un buon inizio da parte degli ospiti, con Puczka che ha cercato la via della rete, ma la sua conclusione è stata respinta dal portiere Krapikas. Al 14′, il direttore di gara ha estratto il cartellino rosso diretto per Gil Puche, reo di aver fermato Luciani lanciato verso la porta. Un minuto più tardi, Garofani ha evitato il gol su punizione di Buchel. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 22′ con Tordini, che ha infilato il pallone all’incrocio dei pali da fuori area.

Cinque minuti dopo, Luciani ha raddoppiato con un colpo di testa su un preciso cross di Garofalo, portando il suo bottino personale a dieci gol nelle ultime sette partite. La Juventus Next Gen ha tentato una reazione, ma senza concretizzare le occasioni. Due reti di Luciani e Garofalo sono state annullate per fuorigioco prima della fine del primo tempo.

Nel secondo tempo, Garofani ha compiuto un intervento decisivo su un colpo di testa di Gelli, mentre Aramadio ha accorciato le distanze per gli ospiti al 49′, segnando a porta vuota dopo un passaggio di Guerra. Il Messina ha avuto altre occasioni per chiudere il match, ma Garofani è stato ancora una volta protagonista. A pochi minuti dalla fine, un altro rosso per i piemontesi, questa volta a carico di Citi, per un fallo su Costantino. Nonostante sette minuti di recupero, il risultato è rimasto invariato.

Marcatori: 22′ Tordini; 27′ Luciani; 4′ st Aramadio.

Messina: Krapikas, Lia (30′ st Haveri), Gelli, Dumbravanu, Gyamfi (29′ st Marino), Garofalo, Buchel, Crimi, Petrucci (25′ st Pedicillo), Tordini (39′ st De Sena), Luciani (38′ st Costantino). A disp.: Curtosi, Chiarella, Mameli, Vicario, Anzelmo, Morichelli, Dell’Aquila. All. Antonio Gatto.

Juventus Next Gen: Garofani, Gil Puche, Citi, Puczka, Turco, Owusu (40′ st Papadopoulos), Faticanti, Pietrelli, Anghilè (1′ st Comenencia), Guerra (18′ st Mancini), Amaradio (20′ st Aramadio). A disp.: Scaglia, Daffara, Macca, Cudrig, Villa, Quattrocchi, Silva Semedo. All. Massimo Brambilla.

Arbitro: Andreano di Prato (Fumarulo di Barletta e Macchi di Gallarate)

Note: espulsi Gil Pouche (14′) e Citi (44′ st). Ammoniti: Lia Recupero 2′ e 7′

