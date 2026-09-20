Schifani: «Intendo continuare il mio impegno per i siciliani»

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani conferma l’intenzione di proseguire il proprio impegno politico alla guida della Sicilia. A margine del convegno “Radici e orizzonti”, organizzato da Agesci al teatro Politeama di Palermo, il governatore ha richiamato le circostanze che portarono alla sua candidatura nel 2022.

«Intendo onorare quello che mi è stato chiesto il 12 agosto del 2022 da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Totò Cuffaro e Raffaele Lombardo, quando mi venne chiesto di scendere in campo», ha dichiarato Schifani. Il presidente ha ricordato di avere accettato quella proposta e ha fatto riferimento, tra i risultati dell’attività svolta, ai dati sul ritorno in Sicilia di giovani provenienti dall’estero.

Schifani ha precisato di non considerarsi ancora in campagna elettorale, mancando un anno all’appuntamento, ma ha dato per scontata la volontà di continuare il proprio impegno «nell’interesse dei siciliani e nel rispetto delle regole».

Il governatore ha inoltre ringraziato la coalizione per il sostegno espresso nei confronti di una sua riconferma, indicando nella continuità amministrativa e politica un elemento di concretezza. Tra le priorità attuali ha citato incendi, emergenza idrica e misure rivolte a giovani e imprenditori.

Schifani si è infine soffermato sulla prospettiva di un secondo mandato del sindaco di Palermo Roberto Lagalla. «Non compete a me dare giudizi in merito, posso dire solo che il sindaco Roberto Lagalla ha lavorato bene e ovviamente merita la riconferma a sindaco», ha affermato.

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