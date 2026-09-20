Consumerismo porta i Me Contro Te davanti al Tribunale di Palermo

Consumerismo No Profit ha depositato il 14 settembre al Tribunale civile di Palermo un ricorso contro Me Contro Te S.r.l., già Pandacorno S.r.l.s., società riconducibile ai creator digitali Luigi Calagna e Sofia Scalia, seguiti da milioni di bambini.

L’associazione dei consumatori ha promosso un’azione inibitoria chiedendo ai giudici di disporre la cessazione delle pratiche ritenute scorrette. Al centro del ricorso figurano il sito e l’app dei Me Contro Te, descritti da Consumerismo come ambienti di intrattenimento destinati principalmente a bambini e preadolescenti.

Secondo quanto contestato, all’interno dei contenuti ludici sarebbe presente una sezione dedicata agli acquisti, accompagnata dalla dicitura «Vai allo shop!», attraverso la quale gli utenti vengono indirizzati verso uno spazio Amazon tramite link di affiliazione. Consumerismo aveva già segnalato la questione all’Antitrust il 9 giugno, chiedendo anche di sottoporre al Garante per la privacy gli aspetti relativi alla tutela dei dati personali. In assenza di riscontri, l’associazione ha quindi deciso di rivolgersi al Tribunale.

Nel ricorso vengono contestate una presunta pratica commerciale aggressiva, legata all’esortazione diretta all’acquisto rivolta ai minori, e una pratica ritenuta ingannevole per l’assenza di alcune informazioni sul venditore, sull’affiliazione dei collegamenti e sulle condizioni di vendita. Viene inoltre segnalata una presunta commistione tra intrattenimento e messaggi commerciali.

Consumerismo chiede, tra le altre misure, la separazione tra contenuti e pubblicità, la modifica della sezione commerciale, informative comprensibili ai bambini, un sistema di verifica dell’età e del consenso genitoriale e la revisione del banner relativo ai cookie.

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