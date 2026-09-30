Ospedale Papardo, Sciotto: «Cancellata la Microbiologia H24»

Il deputato regionale di Sud chiama Nord Matteo Sciotto ha presentato un’interrogazione urgente al presidente della Regione e all’assessore regionale alla Salute sulla riorganizzazione della Microbiologia e Virologia dell’ospedale Papardo di Messina.

Secondo quanto riferito dal parlamentare, con una delibera del 3 settembre l’Azienda avrebbe disposto la soppressione dell’attuale struttura per trasformarla in una diversa unità. A distanza di tredici giorni sarebbe stato inoltre avviato l’avviso per l’assegnazione dei nuovi incarichi.

Sciotto richiama l’attenzione sulle attività svolte dal servizio, che, secondo quanto riportato, è l’unico in provincia di Messina a garantire operatività H24 e a effettuare nell’arco delle 24 ore i test molecolari per la sepsi. La struttura è inoltre Centro di Riferimento Regionale per l’AIDS, opera nel contrasto all’antibiotico-resistenza e assicura supporto al Bonino-Pulejo e ai pazienti oncologici.

Il deputato segnala anche una carenza di organico, quantificata in due medici e un tecnico, chiedendo per quale motivo si sia scelto di modificare l’assetto del servizio anziché potenziarlo.

Nell’interrogazione vengono sollevati anche rilievi sull’iter seguito. Sciotto sostiene che nella delibera risulterebbe soltanto il parere del Direttore Amministrativo e che il Papardo sarebbe privo del Direttore Sanitario dallo scorso marzo. Non risulterebbero inoltre passaggi presso il Collegio di Direzione, il Consiglio dei Sanitari e le organizzazioni sindacali.

Alla Regione viene quindi chiesto di verificare la legittimità degli atti, la coerenza della riorganizzazione con la programmazione sanitaria regionale e di assicurare personale e piena funzionalità al servizio.

«La Regione chiarisca immediatamente cosa sta accadendo al Papardo. Su questa vicenda non farò un passo indietro», conclude Sciotto.

👁 Articolo letto 267 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.