Luigi Genovese: «Nessuna trattativa per il ritorno in Forza Italia»

Luigi Genovese esclude, almeno allo stato attuale, un possibile ritorno in Forza Italia. Il presidente dell’Ast interviene sulle indiscrezioni relative a un suo eventuale passaggio nel partito, ribadendo la propria collocazione politica. «Non è in corso alcuna trattativa per un mio ritorno in Forza Italia», afferma Genovese, precisando: «Il mio attuale impegno politico è in Grande Sicilia, accanto al presidente Raffaele Lombardo».

La dichiarazione arriva in una fase caratterizzata da movimenti e interlocuzioni all’interno del quadro politico regionale. Sul fronte di Sud chiama Nord, intanto, Cateno De Luca prepara nuovi passaggi del progetto denominato “Governo di Liberazione”, mentre resta fissato per metà ottobre un ulteriore appuntamento politico.

Il leader di Sud chiama Nord ha convocato due conferenze stampa consecutive nella sala stampa dell’Assemblea regionale siciliana, a Palazzo dei Normanni, a Palermo. Gli incontri sono programmati per il 29 e il 30 settembre, entrambi alle 10, con lo stesso tema: “Destrutturiamo il sistema per costruire il Governo di Liberazione”.

Secondo quanto annunciato da De Luca, durante i due appuntamenti saranno ufficializzate «due nuove importanti adesioni al progetto» e verranno illustrati contenuti, obiettivi e successive fasi del percorso politico.

Sul tavolo restano anche le interlocuzioni in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e il confronto sulle possibili alleanze, in un quadro nel quale De Luca ha finora mantenuto distinti il livello nazionale e quello regionale.

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