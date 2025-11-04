Maltrattava la compagna davanti ai figli, arrestato 33enne a Brolo

I Carabinieri della Compagnia di Patti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un trentatreenne residente a Brolo, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, dottor Andrea La Spada, su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’uomo è gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla recidiva, commessi nei confronti della compagna a partire da dicembre 2022, anche in presenza dei figli minori.

Secondo quanto ricostruito nel provvedimento, l’indagato avrebbe posto in essere condotte reiterate di natura vessatoria e violenta, tali da provocare nella vittima uno stato di costante paura e disagio psicologico, costringendola in più occasioni ad abbandonare l’abitazione familiare.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Patti e condotte dai militari dell’Arma, hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti rilevanti dal Gip, anche attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni della donna e di alcuni testimoni. Tali riscontri hanno portato all’emissione della misura cautelare in carcere, motivata dal rischio concreto di reiterazione del reato.

Il giudice, nel condividere le risultanze investigative, ha sottolineato come il comportamento dell’indagato evidenzi una consuetudine alla violenza e un grado di pericolosità sociale elevato. Le condotte contestate, caratterizzate da intensità e frequenza, avrebbero determinato un grave e perdurante stato di ansia nella vittima e un fondato timore per la propria incolumità.

