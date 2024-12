Contratti lavoratori Papardo in scadenza, Uil-Fpl chiede soluzioni

La Uil-Fpl ha avviato un’azione per sollecitare un intervento da parte della Regione Sicilia, affinché emetta il parere necessario per la reinternalizzazione dei lavoratori interinali impiegati presso l’ospedale Papardo di Messina. Si tratta di operatori sanitari in servizio con contratto interinale dal novembre 2020, che rischiano di rimanere senza occupazione a causa della mancata proroga contrattuale.

Secondo quanto dichiarato dal segretario generale della Uil-Fpl Messina, Livio Andronico, il management dell’azienda sanitaria avrebbe espresso l’intenzione di estendere i contratti attualmente in scadenza al 31 dicembre 2024. Tuttavia, per procedere alla reinternalizzazione e conferire incarichi a tempo determinato agli operatori sociosanitari (OSS), come già avvenuto in altre province siciliane, è necessario un parere formale dell’assessorato regionale alla Salute.

“Questi lavoratori – ha spiegato Andronico – hanno svolto un ruolo cruciale durante l’emergenza Covid e ora rischiano di perdere il posto. La Uil-Fpl chiede con urgenza un incontro con la Sesta commissione regionale per trovare una soluzione immediata”.

La richiesta dell’organizzazione sindacale sottolinea l’importanza di garantire continuità lavorativa e sicurezza contrattuale a professionisti che, durante la crisi sanitaria, hanno rappresentato un supporto essenziale per il sistema sanitario locale. La nota si conclude con un appello esplicito alla Regione affinché emetta il parere necessario per sbloccare la situazione.

