Polizia Stradale: controlli velocità sulle autostrade A18 e A20

La Polizia Stradale ha divulgato le tratte stradali in cui verranno utilizzati quotidianamente i dispositivi di controllo della velocità, con l’obiettivo di invitare gli automobilisti a mantenere una guida sicura e rispettosa dei limiti, al fine di ridurre il rischio di incidenti stradali. L’attenzione alla velocità è essenziale per la sicurezza sulle strade, soprattutto in quei tratti caratterizzati da un elevato tasso di incidentalità.

I controlli saranno operativi da lunedì 19 agosto fino a domenica 25 agosto 2024. Le operazioni di monitoraggio interesseranno principalmente le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, alternandosi nelle tratte considerate più critiche. Secondo il calendario stabilito, i controlli si svolgeranno nei seguenti giorni: il 19, 20, 21, 22 e 24 agosto sulla A18 Messina-Catania, mentre il 22 agosto sarà la volta della A20 Messina-Palermo.

Attualmente, i limiti di velocità sulle autostrade italiane sono fissati a 130 chilometri orari, ridotti a 110 in condizioni di maltempo. Per quanto riguarda le strade extraurbane principali, il limite è di 110 chilometri orari, ma scende a 90 in presenza di condizioni atmosferiche avverse.

L’iniziativa della Polizia Stradale sottolinea l’importanza di rispettare i limiti di velocità per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, prevenendo così potenziali incidenti e promuovendo una guida responsabile e consapevole.

