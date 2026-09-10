Messina, più controlli davanti alle scuole per il nuovo anno scolastico

In vista dell’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, a Messina sono state definite nuove misure per rafforzare la sicurezza negli istituti e nelle aree circostanti. Il piano è stato esaminato nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi a Palazzo del Governo.

All’incontro, presieduto dal prefetto Cosima Di Stani, hanno partecipato il questore, i rappresentanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Leon Zingales.

Il prefetto ha disposto un’intensificazione dei controlli nei pressi delle scuole e nelle zone limitrofe, con particolare attenzione ai quartieri caratterizzati da maggiori criticità. I servizi saranno finalizzati a prevenire e individuare eventuali fenomeni di illegalità, garantendo condizioni di sicurezza per studenti, famiglie e personale scolastico durante l’intero anno didattico.

Sul fronte della prevenzione è stato concordato anche il potenziamento dei sistemi di sorveglianza passiva all’interno degli istituti. L’Ufficio Scolastico Provinciale effettuerà una ricognizione sull’adeguatezza degli impianti già presenti. Le scuole dotate di videosorveglianza potranno inoltre chiedere alla Questura o all’Arma dei Carabinieri il collegamento diretto con il 112 NUE, così da favorire interventi tempestivi in caso di intrusioni, furti o vandalismi.

Il Comitato ha inoltre stabilito di proseguire le iniziative di educazione alla legalità attraverso incontri e campagne informative rivolte alla comunità scolastica. In chiusura, Di Stani ha richiamato la necessità di una collaborazione costante tra scuola e istituzioni per prevenire devianza giovanile, criminalità e altri illeciti.

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