Schifani convoca la Giunta, possibile annuncio delle dimissioni

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha convocato per giovedì 8 ottobre una riunione della Giunta regionale a Palazzo d’Orléans. Una seduta che assume particolare rilievo nel pieno delle tensioni politiche che stanno attraversando Forza Italia e la maggioranza di centrodestra.

All’ordine del giorno figurano i «provvedimenti più urgenti», ma l’attenzione è concentrata soprattutto sulle decisioni che il governatore potrebbe comunicare nel corso della riunione. Schifani potrebbe infatti annunciare le proprie dimissioni dalla presidenza della Regione.

L’ipotesi arriva dopo le dichiarazioni con cui il presidente aveva fatto sapere di stare valutando «con senso di responsabilità» le decisioni da assumere, in seguito alle tensioni emerse all’interno di Forza Italia. Nel partito sarebbero intanto in corso tentativi per ricomporre la frattura, con un possibile chiarimento tra il segretario nazionale Antonio Tajani, Schifani e il commissario regionale Nino Minardo.

I vertici nazionali di Forza Italia sarebbero contrari a una conclusione anticipata della legislatura e starebbero lavorando per evitare le dimissioni del governatore.

La riunione di giovedì diventa quindi un passaggio centrale per il futuro del governo regionale. Qualora Schifani decidesse effettivamente di lasciare la presidenza, si aprirebbe la strada alla conclusione anticipata della legislatura. La prima finestra utile per il ritorno alle urne sarebbe quella del 13 dicembre.

👁 Articolo letto 320 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.