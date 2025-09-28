“Presidente Schifani, ma quanto ci costi?”, l’esposto di Codacons

Un esposto del Codacons è stato presentato alla Procura della Repubblica di Palermo e alla Corte dei Conti in merito alle spese di missione e rappresentanza della Presidenza della Regione Siciliana. L’iniziativa rientra nel progetto civico denominato “Presidente Schifani, ma quanto ci costi?”, volto a monitorare l’uso delle risorse pubbliche e a garantirne la trasparenza.

A darne comunicazione è stato il presidente regionale dell’associazione, Giovanni Petrone, il quale ha specificato che la gestione legale della vicenda sarà curata dall’avvocato Marcello Drago, dirigente dell’Ufficio Legale Regionale del Codacons.

Secondo quanto riportato nel Decreto Regionale di Spesa n. 481/2025, firmato dal dirigente Filippo Principato, nel periodo compreso tra maggio e giugno 2025 il presidente Renato Schifani avrebbe sostenuto costi pari a 1.922,08 euro per tre missioni a Roma. Le spese comprendono voli, diarie e pernottamenti in strutture alberghiere come il Portrait Hotel e l’Hotel De Russie.

Il documento indica inoltre che, a partire dal 2025, i limiti massimi di rimborso sono stati elevati a 570 euro per notte in albergo e 170,91 euro per singolo pasto.

Il Codacons ha evidenziato che “non è accettabile che in una Sicilia piegata dal carovita i cittadini debbano assistere a privilegi e trattamenti di lusso a carico della collettività. Pretendiamo trasparenza totale e responsabilità nell’uso delle risorse pubbliche”.

Attraverso il progetto annunciato, l’associazione si propone di monitorare costantemente le spese istituzionali della Regione Siciliana, rendendo pubblici gli atti per consentire ai cittadini di conoscerne i contenuti.

