De Luca: «Schifani da Re Sole a Re Solo, legislatura al capolinea»

Cateno De Luca interviene sulla situazione politica alla Regione Siciliana e torna a prospettare una conclusione anticipata della legislatura. Il leader di Sud chiama Nord concentra l’attacco sul presidente Renato Schifani, sostenendo che gli equilibri all’interno della maggioranza siano ormai profondamente cambiati.

«Il “Re Sole” è ora il “Re Solo”. Nessun partito ieri si è stracciato le vesti nell’inviare comunicati di sostegno a Schifani», afferma De Luca, secondo il quale soltanto alcuni mesi fa tra le forze della coalizione vi sarebbe stata invece «la gara a chi doveva somministrare metadone politico per tenere in piedi questa situazione».

Per il leader di Sud chiama Nord, la legislatura sarebbe ormai avviata verso una conclusione anticipata. «Io vi ho detto da sempre che questa legislatura sarebbe finita in anticipo», sostiene, collegando la crisi anche alle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane sul possibile futuro istituzionale del governatore.

De Luca fa riferimento, in particolare, all’ipotesi di una candidatura di Schifani al Csm e sostiene che «negli ultimi tre o quattro giorni siano venute meno le condizioni». Una circostanza sulla quale, precisa, non intende avanzare valutazioni sulle possibili ragioni, concentrandosi esclusivamente sulle conseguenze politiche.

Secondo la ricostruzione proposta dal leader di Sud chiama Nord, sarebbe stato già definito da alcuni mesi che «non ci sarebbe stato lo Schifani bis» e che il Csm avrebbe rappresentato la «buonuscita» del presidente della Regione. Una strategia che, a suo giudizio, sarebbe successivamente saltata.

De Luca esclude tuttavia dimissioni immediate del governatore. «Schifani non ci farà questo regalo di dimettersi subito. Io accenderei dieci ceri a tutte le patrone e alle nostre Madonnine se ciò si verificasse», afferma. Secondo il leader di Sud chiama Nord, separare temporalmente le elezioni regionali dalle politiche determinerebbe un cambiamento radicale dell’attuale quadro politico siciliano.

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